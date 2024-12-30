Бывший разработчик Bend Studio Алекс Смит заявил, что следующий выпуск State of Play состоится 30 января 2025 года. По его словам, презентация Sony готовит несколько громких анонсов. Среди ожидаемых событий — точные даты выхода Death Stranding 2 и Ghost of Yōtei, а также представление нового крупного мультиплатформенного проекта.
Однако к информации Смита стоит отнестись с долей скепсиса. Разработчик не раскрыл источник своих данных, а его имя ранее не ассоциировалось с надежными инсайдами. Тем не менее, слух уже вызвал ажиотаж среди геймеров, ведь январские презентации Sony нередко становятся площадкой для крупных анонсов.
State of Play — это регулярные онлайн-презентации компании Sony, посвященные новинкам для PlayStation. На этих мероприятиях показывают трейлеры, делятся подробностями о грядущих играх и раскрывают детали эксклюзивных проектов.
Если слухи подтвердятся, поклонников Death Stranding 2 ждут новые подробности о сиквеле проекта Хидэо Кодзимы. Ghost of Yōtei, в свою очередь, может стать следующим успешным проектом от Sucker Punch Productions, создателей Ghost of Tsushima. Анонс мультиплатформенного проекта также вызывает вопросы: будет ли это совершенно новая IP или продолжение уже известной серии?
Геймеры как обычно ждут официального подтверждения даты следующего State of Play.