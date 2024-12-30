Ожидаются анонсы дат выхода эксклюзивных игр для PS5

Бывший разработчик Bend Studio Алекс Смит заявил, что следующий выпуск State of Play состоится 30 января 2025 года. По его словам, презентация Sony готовит несколько громких анонсов. Среди ожидаемых событий — точные даты выхода Death Stranding 2 и Ghost of Yōtei, а также представление нового крупного мультиплатформенного проекта.

Однако к информации Смита стоит отнестись с долей скепсиса. Разработчик не раскрыл источник своих данных, а его имя ранее не ассоциировалось с надежными инсайдами. Тем не менее, слух уже вызвал ажиотаж среди геймеров, ведь январские презентации Sony нередко становятся площадкой для крупных анонсов.

State of Play — это регулярные онлайн-презентации компании Sony, посвященные новинкам для PlayStation. На этих мероприятиях показывают трейлеры, делятся подробностями о грядущих играх и раскрывают детали эксклюзивных проектов.

Если слухи подтвердятся, поклонников Death Stranding 2 ждут новые подробности о сиквеле проекта Хидэо Кодзимы. Ghost of Yōtei, в свою очередь, может стать следующим успешным проектом от Sucker Punch Productions, создателей Ghost of Tsushima. Анонс мультиплатформенного проекта также вызывает вопросы: будет ли это совершенно новая IP или продолжение уже известной серии?

Геймеры как обычно ждут официального подтверждения даты следующего State of Play.