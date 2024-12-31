Китай преодолевает санкции США и развивает собственный ИИ

В Китае ускоритель вычислений HGX H20 от NVIDIA стал настоящим хитом. Этот адаптированный ускоритель демонстрирует внушительный рост популярности: спрос на него увеличивается на 50% в каждом квартале. Это устройство позволяет Китаю продолжать активное развитие в области искусственного интеллекта (ИИ), невзирая на ограничения.

Китайская языковая модель DeepSeek V3 была успешно обучена на графических процессорах Nvidia всего за два месяца. Это достижение подчеркивает способность страны эффективно использовать доступные технологии и продолжать внедрять инновации.

При этом, несмотря на ограничения, неадаптированные ускорители Nvidia, такие как H100 и H200, продолжают попадать в Китай окольными путями. На днях основатель одного из китайских ИИ-стартапов заявил, что имеет доступ к этим ускорителям. Министерство торговли США уже начало расследование, чтобы выяснить, как это стало возможным.

Китай демонстрирует свою решимость в становлении лидером в сфере искусственного интеллекта. Развитие продолжается быстрыми темпами, что усиливает конкуренцию на мировом рынке. Несмотря на санкции, Китай готов преодолевать сложности и двигаться вперед.