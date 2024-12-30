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Amogus54
В Marvel Rivals игроков отправляют в лобби к ботам, если он показывает плохие результаты
За несколько поражений подряд игроков в Marvel Rivals отправляют к ботам

Игроки Marvel Rivals начали замечать интересную особенность: после нескольких поражений подряд их забрасывает в матчи с участием ботов.

Обсуждения начались на Reddit и в социальных сетях, где пользователи заявляют, что, проиграв два матча и более подряд, они попадают в игры, где их команда состоит из 4 игроков и 2 ботов, против команды из 6 ботов. Такой подход позволяет игрокам практически гарантированно победить и избежать разочарования от череды неудач.

NetEase, разработчик Marvel Rivals, пока никак не прокомментировала эти наблюдения. Тем не менее, сообщество разделилось на два лагеря. Одна часть игроков поддерживает использование ботов, считая это способом повысить комфорт для новичков и тех, кто не обладает высоким уровнем навыков. Другие же критикуют такие изменения, указывая на искусственное снижение сложности, которое нарушает баланс и делает игровой опыт неестественным.

Marvel Rivals — это популярная онлайн игра, где поклонники вселенной Marvel могут собрать команду своих любимых супергероев и сражаться в динамичных сражениях.

На данный момент NetEase старается угодить как казуальным игрокам, так и тем, кто предпочитает соревновательный подход. Но подобные решения могут привести к долгосрочным проблемам с доверием среди более опытных игроков, которые ожидают честных и сбалансированных матчей.

#новости игр #новости игровой индустрии #overwatch #marvel #марвел #netease #marvel rivals
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