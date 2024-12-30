Издание Gamingbolt опубликовало перечень игр, которые не оправдали ожиданий игроков в 2024 году. Одной из главных «жертв» рейтинга стала Dragon Age: The Veilguard. Несмотря на долгожданный релиз, проект от BioWare подвергся критике за неравномерное повествование и слабую проработку сюжетных заданий.
Вместе с Dragon Age: The Veilguard в список вошли проекты, разочаровавшие геймеров по разным причинам — от технических проблем до плохой оптимизации и отсутствия свежих идей. Вот некоторые из них с кратким описанием их главных проблем:
- Concord — скудный геймплей и низкие продажи привели к очень скорому закрытию серверов.
- Star Wars Outlaws — игра страдает от багов, недоработок в боевой системе и слабого ИИ.
- Rise of the Ronin — скучный сюжет и лишённый глубины открытый мир.
- Suicide Squad: Kill The Justice League — невыразительные персонажи и формат игры-сервиса, который не предложил ничего нового.
- Skull and Bones — многопользовательский режим признан скучным, а продажи остаются на низком уровне.
- Call of Duty: Black Ops 6 — посредственный сюжет и слабая проработка карт.
- A Quiet Place: The Road Ahead — предсказуемость сюжета и странный ИИ сделали проект незапоминающимся.
- XDefiant — недочёты в контенте и технические проблемы.
- Planet Coaster 2 — проблемы с интерфейсом и баги отпугнули поклонников серии.
- Starfield: Shattered Space — отсутствие интересного контента и слабые персонажи стали основными причинами критики.
По итогу, главные причины разочарований включают в себя:
- Технические проблемы, такие как баги и плохая оптимизация.
- Отсутствие инноваций в игровом процессе.
- Скучные и предсказуемые сюжетные линии.
- Низкий уровень вовлечённости игроков из-за однообразных заданий.
2024 год подарил игрокам множество захватывающих проектов, но не все из них смогли оправдать ожидания. Рейтинг от Gamingbolt подчёркивает важность работы над качеством, сюжетом и оптимизацией в играх, которые стремятся завоевать сердца геймеров.