Gamingbolt выбрали самые разочаровывающие игры 2024 года

Издание Gamingbolt опубликовало перечень игр, которые не оправдали ожиданий игроков в 2024 году. Одной из главных «жертв» рейтинга стала Dragon Age: The Veilguard. Несмотря на долгожданный релиз, проект от BioWare подвергся критике за неравномерное повествование и слабую проработку сюжетных заданий.

Вместе с Dragon Age: The Veilguard в список вошли проекты, разочаровавшие геймеров по разным причинам — от технических проблем до плохой оптимизации и отсутствия свежих идей. Вот некоторые из них с кратким описанием их главных проблем:

Concord — скудный геймплей и низкие продажи привели к очень скорому закрытию серверов.

Star Wars Outlaws — игра страдает от багов, недоработок в боевой системе и слабого ИИ.

Rise of the Ronin — скучный сюжет и лишённый глубины открытый мир.

Suicide Squad: Kill The Justice League — невыразительные персонажи и формат игры-сервиса, который не предложил ничего нового.

Skull and Bones — многопользовательский режим признан скучным, а продажи остаются на низком уровне.

Call of Duty: Black Ops 6 — посредственный сюжет и слабая проработка карт.

A Quiet Place: The Road Ahead — предсказуемость сюжета и странный ИИ сделали проект незапоминающимся.

XDefiant — недочёты в контенте и технические проблемы.

Planet Coaster 2 — проблемы с интерфейсом и баги отпугнули поклонников серии.

Starfield: Shattered Space — отсутствие интересного контента и слабые персонажи стали основными причинами критики.

По итогу, главные причины разочарований включают в себя:

Технические проблемы, такие как баги и плохая оптимизация.

Отсутствие инноваций в игровом процессе.

Скучные и предсказуемые сюжетные линии.

Низкий уровень вовлечённости игроков из-за однообразных заданий.

2024 год подарил игрокам множество захватывающих проектов, но не все из них смогли оправдать ожидания. Рейтинг от Gamingbolt подчёркивает важность работы над качеством, сюжетом и оптимизацией в играх, которые стремятся завоевать сердца геймеров.