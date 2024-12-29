Композитор «Оппенгеймера» и «Довода» возвращается к работе с Кристофером Ноланом

Обладатель премии «Оскар» Людвиг Йоранссон вновь объединится с режиссёром Кристофером Ноланом для создания саундтрека к его новому проекту под названием «Одиссея». Это будет уже третье сотрудничество композитора и режиссёра — ранее Йоранссон работал над звуковым сопровождением к «Доводу» и «Оппенгеймеру».

По оценкам Джеффа Снайдера, авторитетного инсайдера, лента обойдётся студии Universal в 250 млн долларов Это будет самый дорогой фильм в карьере Нолана, выход которого запланирован на июль 2026 года. Лента станет адаптацией знаменитой поэмы Гомера, а в актёрском составе заявлены такие звёзды, как Том Холланд, Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон и Зендея.

Особое внимание уделено технологии съёмок. Для «Одиссеи» Нолан использует новые IMAX-камеры, которые разработаны с рядом усовершенствований:

Камеры стали на 30% тише, что улучшает запись диалогов.

Применён углеродный корпус и ЖК-видоискатель для удобства операторов.

Новые возможности подключения (Gigabit Ethernet, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth) упрощают передачу данных.

Добавлена функция мгновенного просмотра материала в 4К.

Интерфейс теперь включает 5-дюймовый ЖК-экран и пульт дистанционного управления.

Музыка Йоранссона, отмеченная наградами, всегда добавляла особую глубину и атмосферу проектам Нолана. Его возвращение в этот амбициозный проект повышает ожидания зрителей.

Смелая адаптация древнегреческой классики обещает стать одной из самых обсуждаемых кинолент ближайших лет. Учитывая репутацию Нолана как мастера эпических историй и технических новшеств, «Одиссея» уже привлекает внимание киноманов по всему миру.



