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Amogus54
30 декабря в приложении PAWS состоится снэпшот – близится раздача монет пользователям
PAWS готовится к снэпшоту: успейте завершить задания

Команда PAWS объявила, что уже завтра произойдёт снэпшот в приложении. После его завершения фарм токенов остановится, а все уже заработанные средства будут заморожены. Чтобы не упустить свои возможности, пользователи должны завершить все текущие задания, особенно новогодние у Гринча.

Снэпшот – это фиксирование данных о состоянии аккаунтов на определённый момент времени. В контексте PAWS это значит, что вся информация о ваших токенах, достижениях и активности будет сохранена для дальнейшей обработки или распределения наград.

После снэпшота фарм токенов будет остановлен, и возможности для дополнительного заработка через текущие задания закроются. Это особенно важно для тех, кто активно выполняет квесты, ведь именно их нужно успеть завершить до этого события.

Команда PAWS подчёркивает, что незавершённые задания не будут учтены в итоговых данных. Выполненные задачи, напротив, могут повлиять на итоговые награды и распределение токенов после заморозки.

Пока команда PAWS не раскрывает всех подробностей, но заморозка токенов обычно связана с перераспределением средств, запуском новых функций или даже началом следующего этапа развития проекта. Возможно, пользователи смогут воспользоваться своими токенами в новых активностях или конвертировать их в награды.

Советы перед снэпшотом:

  1. Проверьте, что все текущие задания завершены. Особое внимание уделите квестам Гринча.
  2. Убедитесь, что ваш кошелек синхронизирован с приложением PAWS, чтобы данные корректно попали в снэпшот.
  3. Следите за новостями от команды проекта, чтобы узнать, как использовать замороженные токены в будущем.
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