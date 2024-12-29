Эмуляция PS3 на PS5 возможна — доказано энтузиастами

Долгожданная совместимость PlayStation 5 с играми для PS3 становится всё более реальной. Блогер с канала Lowest Logan провёл эксперимент, который показал, что игры предыдущего поколения могут работать на современном железе. Используя видеокарту AMD BC-250, он запустил популярные тайтлы Gran Turismo 5 и LittleBigPlanet 3 через эмулятор RPCS3, достигнув стабильных 30 кадров в секунду.

AMD BC-250, изначально разработанная для майнинга, оснащена процессором, идентичным тому, что используется в PlayStation 5, но обладает меньшей производительностью. Даже в условиях ограниченной мощности (память работала на частоте 450 МГц), видеокарта справилась с запуском игр для PS3. Это говорит о том, что PS5, с её более мощными характеристиками, теоретически способна работать с эмуляцией прошлого поколения.

Совместимость с предыдущими поколениями остаётся одной из самых востребованных функций среди поклонников PlayStation. Запуск тайтлов для PS3 пока остаётся за пределами официальной реализации. Однако успешные эксперименты энтузиастов показывают, что технические барьеры могут быть преодолены.

На данный момент компания не делала никаких официальных заявлений о добавлении эмуляции PS3 в PS5. Тем не менее, такие тесты вызывают интерес к возможному обновлению программного обеспечения, которое сможет предоставить эту функцию игрокам.

Эмулятор RPCS3 продолжает развиваться, демонстрируя всё лучшие результаты в запуске игр для PS3. Это может стать ключом к решению задачи совместимости. Если Sony обратит внимание на энтузиастов и их эксперименты, геймеры могут получить доступ к огромной библиотеке культовых проектов, включая эксклюзивы PS3.