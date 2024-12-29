Control и Alan Wake — часть одной вселенной: что готовит Remedy в будущем.

В интервью IGN Сэм Лейк, творческий директор Remedy Entertainment, поделился планами студии и рассказал о развитии её игровой вселенной. По словам Лейка, Remedy находится на пике своего творчества, а концепция единого мира, объединяющего Control и Alan Wake, уже стала основой для будущих проектов.

«Мы утвердили концепцию Remedy Connected Universe. Control и Alan Wake существуют в одном мире, что стало очевидно при работе над Control. Игроки могли найти множество отсылок, а дополнение AWE фактически стало первым кроссовером. Это доказало, что наши планы работают», — отметил Лейк.

Студия активно работает над несколькими крупными проектами:

Control 2 — продолжение культового боевика, которое обещает углубить связь с общим миром Remedy.

FBC: Firebreak — первая кооперативная игра в истории студии, которая позволит игрокам совместно исследовать загадки Федерального Бюро Контроля.

Ремейки Max Payne 1 и 2 — обновлённые версии классических шутеров, которые студия создаёт в сотрудничестве с Rockstar Games.

Идея объединения миров игр открывает перед студией большие возможности. Это позволяет создавать кроссоверы, расширять лор и возвращать старых персонажей в новых ролях. Такой подход делает проекты Remedy более масштабными и притягательными для фанатов.

Связь между Control и Alan Wake уже вызвала восторг у игроков. Фанаты надеются, что Control 2 и другие проекты не только продолжат развитие вселенной, но и предложат ещё больше неожиданных сюжетных пересечений.

Сэм Лейк утверждает, что это только начало: «Remedy переживает свой «Золотой век». Мы полны вдохновения и идей для новых игр». Похоже, что поклонникам студии стоит ждать не только возвращения к знакомым франшизам, но и совершенно новые игровые проекты.