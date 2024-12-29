PS5 остаётся в центре стратегии PlayStation: интервью с Хидеаки Нишино и Херменом Хюльстом.

PlayStation остаётся верна консолям: руководство компании рассказало о будущем бренда в честь юбилея. Издание Famitsu побеседовало с Хидеаки Нишино и Херменом Хюльстом, соруководителями компании. Они поделились взглядом на будущее PlayStation, подтвердив, что домашние консоли останутся основой бизнеса ещё долгие годы.

«PS4 всё ещё популярна, а количество игр для PS5 продолжает расти. Мы не видим причин, чтобы это внезапно изменилось. Домашние консоли — ключевая часть нашей стратегии, и это не изменится в ближайшее время», — отметил Хидеаки Нишино.

Однако PlayStation осознаёт рост популярности игр на ПК и других устройствах. Компания активно работает над расширением аудитории, включая развитие PSN.

«Некоторые могут подумать, что с PS Portal эра облачного гейминга уже наступила. Но даже в этом случае вы всё равно используете железо — экран и контроллер. Мы уверены, что консоли останутся важной частью игрового опыта», — добавил Нишино.

PlayStation также нацелена на возвращение культовых франшиз. По словам руководства, старые серии являются важным активом компании.

«Мы рассматриваем возможности для возрождения классических игр. Это идёт параллельно с созданием новых серий», — подтвердил Хермен Хюльст.

На фоне растущей конкуренции в игровом секторе, PlayStation сохраняет баланс между традиционными консолями и инновациями. Возвращение старых тайтлов, таких как Sly Cooper, Killzone или Twisted Metal, может привлечь как новых, так и преданных поклонников бренда.