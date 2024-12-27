Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, сообщил, что новая российская игровая консоль будет построена на процессоре «Эльбрус»

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, Антон Горелкин, объявил о начале разработки новой российской игровой консоли. Устройство будет основано на процессоре «Эльбрус» и других отечественных компонентах, что делает проект независимым от зарубежных технологий.

В настоящее время ведутся обсуждения по выбору операционной системы. Варианты включают «Аврору» и «Альт Линукс» — обе разработки российской IT-индустрии. Проект курируется фондом «Сколково», который отвечает за формирование концепции и выявление конкурентных преимуществ устройства.

Антон Горелкин выразил надежду, что команда разработчиков проявит креативность и сможет предложить нестандартные решения. Политик отметил, что современные процессоры «Эльбрус» пока не могут на равных соперничать с передовыми чипами, используемыми в PlayStation 5 и Xbox. Поэтому для успеха консоли на рынке потребуется уникальный подход.

Основная цель нового устройства — популяризация российской игровой индустрии. Консоль может стать платформой для продвижения отечественных видеоигр, расширив их аудиторию за пределы пользователей ПК и мобильных устройств.

Геймеры уже выражают интерес, однако пока остается открытым вопрос, сможет ли новая платформа предложить что-то действительно интересное в условиях жесткой конкуренции с международными гигантами индустрии.