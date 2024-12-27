Даже если эти фильмы и понравились гендиректору Sony, они всё равно уже прекратили их снимать

Генеральный директор Sony Pictures Тони Винсикерра выступил в защиту последних фильмов студии, включая «Мадам Паутина» и «Крейвен», несмотря на их провал в кинотеатрах. По его словам, обе картины стали жертвами предвзятости со стороны прессы, которая якобы намеренно настроила зрителей против фильмов.

«Это были неплохие фильмы, но критики уничтожили их. Пресса просто не хочет, чтобы мы снимали эти проекты. Они пытались сделать то же самое с „Веномом“, но фильм стал хитом среди зрителей», — отметил Винсикерра.

Критики и зрители указывают на несколько причин неудач:

Отсутствие Человека-Паука. Хотя Sony владеет правами на использование персонажей из Паучьей вселенной, отсутствие самого Питера Паркера делает фильмы менее привлекательными. Слабый сценарий и режиссура. Несмотря на высокие бюджеты, спин-оффы часто критикуют за поверхностный сюжет и недостаток оригинальности. Иллюзия успеха после «Венома». Первый фильм о Веноме оказался успешным, что создало у Sony ложное представление о том, что зрители готовы смотреть фильмы о второстепенных персонажах без участия главного героя.

Sony утверждает, что фильмы, такие как «Морбиус», не были финансовыми провалами. Однако сравнение с блокбастерами Marvel Studios показывает, что интерес к этим проектам значительно ниже.

По данным The Wrap, руководство взглянуло на предварительные сборы «Крейвена» и всё-таки осознало, что вся затея со спин-оффами была большой ошибкой.