Это произошло на третий год после введения монетизации

Telegram достиг важной вехи в своей истории, впервые став прибыльным. Этот прорыв произошёл всего через три года после внедрения стратегий монетизации, таких как реклама и премиум-подписки. За последние четыре года компания также успешно погасила долги на сумму $2 миллиарда, демонстрируя финансовую устойчивость.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил об этом в своём официальном канале, подчеркнув выдающиеся достижения платформы. По словам Дурова, 2024 год стал переломным для Telegram. Количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив отметку в 12 миллионов пользователей, а доходы от рекламы значительно выросли. Общий доход за год превысил $1 миллиард, а денежные резервы Telegram теперь составляют более $500 миллионов, не включая криптоактивы.

Одной из ключевых особенностей стратегии монетизации Telegram является её инновационный подход. Такие функции, как "Звёзды", "Подарки", "Розыгрыши", "Мини-приложения", "Партнёрская платформа", Telegram Business и Telegram Gateway, установили новые стандарты того, как социальные платформы могут генерировать доходы, одновременно обеспечивая качественный пользовательский опыт.

Дуров подчеркнул, что эти инициативы демонстрируют возможность достижения финансовой устойчивости без потери независимости или ущемления прав пользователей. По его словам, миссия Telegram остаётся неизменной: ставить интересы пользователей в приоритет, сохраняя их приватность и предоставляя качественный сервис.

Помимо финансовых достижений, Дуров сообщил, что осенью компания воспользовалась благоприятными рыночными условиями для погашения значительной части своих долгов. Однако он отметил, что впереди ещё много работы, и команда намерена продолжать развиваться и внедрять инновации.

Этот успех не остался незамеченным в технологическом сообществе. Илон Маск поздравил Дурова, отметив успех Telegram.

Достижения Telegram в области инновационной монетизации и приверженности интересам пользователей укрепляют его позиции в индустрии социальных медиа. История успеха платформы служит доказательством того, что прибыльность и независимость могут сосуществовать, устанавливая новый стандарт для будущего цифровой коммуникации.