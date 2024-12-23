Компании плинируют объединение ради борьбы с китайскими производителями

Крупные японские автопроизводители Honda и Nissan начали переговоры о слиянии, что может создать третьего крупнейшего игрока в глобальной автомобильной индустрии. Более того, стороны подписали меморандум о возможности включения Mitsubishi Motors в этот альянс. Напомним, Nissan уже владеет контрольным пакетом акций Mitsubishi, что упрощает интеграцию.

По словам главы Honda Тосихиро Мибе, такой шаг продиктован растущей конкуренцией со стороны китайских производителей и новых игроков рынка. «К 2030 году нам нужно существенно укрепить свои позиции, иначе мы будем вытеснены», — заявил он на пресс-конференции в Токио.

Если сделка состоится, объединенный холдинг сможет достичь ежегодного объема продаж в 30 триллионов иен (около 191 миллиарда долларов) и прибыли в три триллиона иен (примерно 19 миллиардов долларов). На фоне этих новостей акции компаний резко выросли: Honda на 3,8%, Nissan на 1,6%, а Mitsubishi Motors на 5,3%.

Для Nissan сделка может стать жизненно важной. Компания переживает непростые времена: продажи снизились более чем на 40% после скандала с экс-гендиректором Карлосом Гоном, а производственные планы были урезаны на 20%. Ситуацию усугубило увольнение 9 тысяч сотрудников.

Honda, Nissan и Mitsubishi также сталкиваются с проблемами в разработке гибридных технологий, которые играют ключевую роль на растущем китайском рынке. Укрепление позиций в этом сегменте может стать решающим фактором для успешного будущего альянса.

В случае успешного объединения мы увидим нового автогиганта, способного конкурировать с лидерами индустрии, такими как Toyota и Volkswagen. Это также может стимулировать другие компании к поиску партнеров для повышения конкурентоспособности.