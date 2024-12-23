Counter-Strike 2: Рекордный Онлайн в Декабре 2024 Года

Counter-Strike 2 демонстрирует феноменальную популярность, устанавливая новый рекорд пикового онлайна в декабре 2024 года. Согласно последним данным, максимальное число одновременно играющих игроков составило внушительные 1 644 277 человек. Средний онлайн также достиг впечатляющих 900 тысяч пользователей, что стало наивысшим показателем за последние полтора года.

Такой рост интереса может быть связан с недавно завершившимся Shanghai Major 2024, вторым крупным турниром по Counter-Strike 2 в этом году. Соревнование, организованное Perfect World, состоялось в Шанхае и собрало лучшие киберспортивные команды со всего мира. Победителем чемпионата стала российская команда Team Spirit, укрепившая свои позиции в мировом рейтинге.

Рост популярности CS2 подтверждает ее лидерство среди современных шутеров. В 2025 году игра продолжит удерживать высокие позиции благодаря киберспортивным событиям и активной поддержке разработчиков.

Counter-Strike 2 остается одним из флагманом киберспортивной сцены, собирая миллионы игроков и зрителей по всему миру. Впереди нас ждет множество турниров, которые продолжат укреплять эту игру как одну из главных платформ для соревновательного гейминга.