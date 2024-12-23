Древний мамонтёнок Яна стал сенсацией Музея мамонта в Якутии

В Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета в Якутии посетителям представили уникальную находку — тушу мамонтёнка, возраст которой насчитывает около 50 тысяч лет. Этот экземпляр считается одним из лучших среди всех обнаруженных останков мамонтов.

"На сегодняшний день это одна из самых впечатляющих находок в мире. До этого момента было обнаружено лишь шесть таких останков, пять из которых найдены на территории России," — отметил заведующий музеем.

Останки мамонтёнка были обнаружены летом 2024 года местными жителями. Они передали находку учёным Северо-Восточного федерального университета для дальнейших исследований. По словам специалистов, туша сохранилась удивительно хорошо: внутренние ткани остались практически нетронутыми, а голова животного сохранилась полностью, включая хобот, уши и ротовую область без видимых повреждений. Высота мамонтёнка составляет 120 сантиметров, а длина тела — менее двух метров. Учёные предполагают, что животное погибло в возрасте около одного года.

Мамонтёнка назвали Яной, в честь реки, протекающей вблизи места находки. Это имя также отсылает к археологическим раскопкам, проводимым в регионе, который славится богатством палеонтологических открытий.

Сохранность находки позволяет учёным исследовать её с максимальной точностью. Планируется изучение тканей, анализ ДНК и определение условий, в которых произошло замерзание. Эти данные помогут больше узнать о жизни мамонтов и климате древнего мира. Находка мамонтёнка Яны может стать важным звеном в изучении вымирания мамонтов и их адаптации к суровым условиям ледникового периода.

Экспозиция в Музее мамонта привлекла большое внимание. Северо-Восточная Россия остаётся одной из самых перспективных территорий для новых открытий, которые позволяют нам лучше понять прошлое нашей планеты.