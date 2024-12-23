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Amogus54
Game Pass может появиться в Steam, согласно инсайдеру eXtas1s
Инсайдер eXtas1s сообщил, что подписка Game Pass может быть интегрирована в Steam

Инсайдер eXtas1s поделился важной информацией: подписка Game Pass, предоставляющая доступ к огромной библиотеке игр, может стать доступной прямо в Steam. Официальный анонс этого нововведения ожидается уже в январе.

Предполагается, что интеграция Game Pass в Steam будет работать аналогично системе EA Play. На платформе появится специальный раздел, позволяющий подписчикам пользоваться всеми преимуществами сервиса. Это откроет доступ к широкому выбору игр, включенных в подписку, без необходимости использовать отдельное приложение Xbox.

Такой шаг может значительно упростить жизнь геймерам, предпочитающим единую экосистему Steam. Кроме того, это расширяет аудиторию Game Pass, так как Steam — самая популярная платформа для ПК-гейминга в мире. Интеграция может также усилить позиции Microsoft на рынке подписочных сервисов и привлечь новых пользователей.

Подписка Game Pass уже зарекомендовала себя как выгодное предложение для игроков, предоставляя доступ к эксклюзивным проектам Microsoft, играм крупных издателей и независимых разработчиков. Интеграция со Steam делает сервис ещё доступнее и удобнее.

Остаётся ждать официального подтверждения этой информации и деталей сотрудничества между Steam и Microsoft. Но одно можно сказать с уверенностью: если интеграция состоится, это станет важным шагом для всей игровой индустрии, объединяя возможности двух мощных платформ.

#steam #xbox #новости игр #новости игровой индустрии #gamepass #gamepass ultimate #extas1s #инсайды
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