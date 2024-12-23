Погрузиться в атмосферу обновленного Vice City можно уже через месяц

Фанатский проект GTA Vice City Nextgen Edition переносит легендарную игру на более современный движок GTA 4. Команда из четырёх энтузиастов смогла сохранить уникальную атмосферу оригинала, значительно обновив игру. Проект включает не только полностью воссозданный город, но и пересобранный сюжет, улучшенные модели автомобилей и персонажей.

Разработчики уделили особое внимание освещению, добавив современные эффекты, которые делают Vice City ещё более живой и реалистичной. Кроме того, в игре появятся новые фишки, такие как улучшенная физика и адаптация управления под современные стандарты. Весь контент тщательно тестируется, чтобы гарантировать максимально качественный релиз. Выход проекта запланирован на январь 2025 года.

Однако юристы компании Take-Two могут стать серьёзным препятствием для выхода Nextgen Edition. Ранее издатель активно противодействовал подобным фанатским инициативам, защищая свои интеллектуальные права. Несмотря на это, проект уже привлёк внимание множества поклонников серии GTA, которые с нетерпением ждут возможности снова погрузиться в любимую игру в новом формате.

Оригинальная GTA Vice City, вышедшая в 2002 году, давно завоевала статус культовой. Её атмосфера, вдохновлённая духом 80-х, стала визитной карточкой игры. Благодаря Nextgen Edition, фанаты смогут вновь ощутить магию Vice City, но уже на совершенно новом уровне.Отличный подарок фанатам на время ожидания GTA 6.