BioWare задумала драматическое возвращение Героя Ферелдена

Арт-директор BioWare Мэтт Роудс раскрыл интересные подробности о несостоявшейся истории в новом Dragon Age. Среди идей, которые не получили воплощения, была концепция возвращения Героя Ферелдена в Veilguard. Однако вместо триумфального возвращения игроки увидели бы совсем другую сторону знакомого персонажа.

Согласно задумке, Герой Ферелдена должен был появиться в новом облике, обезображенный и трансформированный из-за последствий Призыва Серых Стражей. Концепт-арт, представленный Роудсом, изображает фигуру в плаще и бинтах, с кожей серо-фиолетового оттенка. Этот герой должен был молчать, а для общения использовать записки. Одна из таких записок содержит трогательную фразу: "Не позволяй ей видеть меня таким." Предполагается, что слова адресованы Морриган, одной из ключевых спутниц героя в Dragon Age: Origins.

К сожалению, данная история в The Veilguard так и не была реализован. Это могло бы стать уникальным опытом для игроков, позволив исследовать тёмные и трагические аспекты мира Dragon Age.

Серия Dragon Age продолжает оставаться одной из самых популярных RPG. Пока игроки ожидают новостей о будущем серии, такие концепции напоминают, сколько интересных идей остаётся за кадром. Возможно, в будущем BioWare вновь обратится к этому персонажу, подарив фанатам новые впечатления.