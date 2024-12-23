GamesVoice завершает работу над дубляжом Star Wars Jedi: Survivor

Студия GamesVoice официально подтвердила, что русская озвучка игры Star Wars Jedi: Survivor станет доступна игрокам до конца декабря. Разработка дубляжа близка к завершению, и в данный момент проводится финальное тестирование. В студии также сообщили, что выпуск версии 1.0 точно состоится в 2024 году.

Проект впечатляет своим масштабом: участие в создании локализации приняли более 85 актёров озвучания. Это позволило полностью перевести и адаптировать диалоги основного сюжета, второстепенных заданий, массовки и даже некоторые реплики противников. Разработчики приложили большие усилия для того, чтобы русская озвучка сохранила дух оригинальной версии игры, не утрачивая аутентичности персонажей и атмосферы вселенной Star Wars.

Для тех, кто с нетерпением ждёт релиза, студия выпустила видео с геймплейной демонстрацией. Ролик позволяет оценить качество дубляжа и почувствовать, как персонажи оживают благодаря профессиональной работе актёров. Игроки уже выразили своё восхищение в социальных сетях, отмечая, что GamesVoice смогла сделать свою работу на отлично.

Напомним, Star Wars Jedi: Survivor, вышедшая в апреле 2023 года — это продолжение приключенческой игры от Respawn Entertainment, действие которой разворачивается во вселенной Звёздных Войн. Русская локализация станет отличным подарком для поклонников серии, делающим игру доступнее для русскоязычных пользователей.