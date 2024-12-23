Встречайте Джонни Сильверхенда и Ви в Fortnite.

Epic Games готовит настоящий подарок для фанатов CD Projekt RED: в Fortnite вскоре появятся элементы из культового Cyberpunk 2077. Официально анонсированная коллаборация объединяет две знаковые игры, добавляя в «королевскую битву» новых героев и косметические предметы.

Основной изюминкой обновления станет возможность приобрести скины Джонни Сильверхенда (персонаж Киану Ривза) и женской версии Ви. Оба облика станут доступны уже 24 декабря за донатную валюту V-баксы. Стоимость каждого героя составит стандартные 1500 V-баксов.

Помимо скинов, в игру также добавят дополнительные косметические предметы, чтобы максимально погрузить игроков в атмосферу мрачного футуризма Night City.

С момента своего релиза в 2017 году Fortnite не перестает удивлять игроков. Коллаборации с популярными франшизами, такими как Marvel, Star Wars, а теперь и Cyberpunk 2077, лишь укрепляют позиции тайтла как одной из самых успешных королевских битв на рынке. Обновление выйдет как раз к праздничному сезону.