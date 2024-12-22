Larian Studios установила новые стандарты RPG

Серия Baldur’s Gate празднует 26 лет, оставаясь эталоном в жанре ролевых игр. Начавшись в 1998 году с классического изометрического RPG, Baldur’s Gate стала одной из самых влиятельных франшиз, задавших тон для многих последующих проектов в жанре.

В 2023 году Larian Studios выпустила третью часть серии, Baldur’s Gate 3, которая быстро завоевала популярность среди игроков. Проект прошёл путь от раннего доступа до полноценного релиза, а продажи уже на этапе предварительного доступа достигли 2,5 миллионов копий.

На момент выхода из раннего доступа Baldur’s Gate 3 мгновенно стала хитом в Steam, возглавив чарты продаж. В день релиза игру одновременно запускали 418 тысяч пользователей Steam, что сделало её вторым по популярности релизом 2023 года, уступив только Hogwarts Legacy.

Позже онлайн Baldur’s Gate 3 достиг пика в 875 тысяч игроков, поставив её в один ряд с такими гигантами, как Dota 2 и Counter-Strike. Это стало неожиданностью даже для руководителя Larian Studios Свена Винке, который прогнозировал максимум в 100 тысяч одновременных игроков.

За 26 лет Baldur’s Gate пережила множество изменений, но осталась верна своим корням. Третья часть не только удовлетворила ожидания фанатов, но и привлекла миллионы новых игроков, установив новые стандарты для RPG.

Серия Baldur’s Gate продолжает вдохновлять разработчиков и радовать игроков по всему миру. Юбилей стал напоминанием о том, как классические идеи могут быть переосмыслены в современных проектах, а Baldur’s Gate 3 доказала, что жанр RPG живёт и развивается.