«Майор Гром» вернется на экраны в формате сериала

Поклонники российского комикса «Майор Гром» могут радоваться: на подходе новый сериал из шести эпизодов, который обещает раскрыть ещё больше деталей о героях и их мире. Создатели анонсировали, что проект предложит зрителям более двух часов свежего контента, включая новые локации, яркие персонажи и захватывающий экшен.

Главной изюминкой сериала станет адаптация шахматной партии между Игорем Громом и Сергеем Разумовским. Этот момент, взятый из комикса «Игра», представляет собой философский дуэль между разумом и моралью, где на кону — судьбы простых людей. Создатели обещают, что сцена будет воссоздана максимально близко к первоисточнику, что наверняка порадует преданных фанатов.

Каждый из шести эпизодов будет посвящён раскрытию главных персонажей вселенной «Майора Грома». Зрители смогут ближе познакомиться с прошлым Игоря Грома, мотивами Разумовского и другими ключевыми героями. Сериал не только расширит лор, но и добавит новые аспекты, которые ранее не были представлены в комиксах или фильме.

После успеха полнометражного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» стало ясно, что у российской супергеройской франшизы огромный потенциал. Сериал может стать не только продолжением истории, но и шагом к созданию полноценной кинематографической вселенной, подобной Marvel или DC.

Точная дата выхода пока держится в секрете, но создатели намекают, что сериал находится в финальной стадии производства. Поклонники могут надеяться на премьеру уже в следующем году.