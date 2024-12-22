Искусственный интеллект от OpenAI научился объяснять свои решения

OpenAI анонсировала свои новые модели искусственного интеллекта — o3 и o3-mini. Эти ИИ обещают стать революционными, благодаря способности не только находить ответы, но и пояснять логику своих действий. Правда, как подчеркивают разработчики, это пока не финальная версия — обучение всё ещё продолжается. Тем не менее, исследователи уже могут протестировать их возможности.

Ключевая особенность новых моделей — умение анализировать сложные задачи, разбивая их на простые элементы. Такой подход помогает минимизировать вероятность ошибок и делает ИИ более понятным для пользователя.

Модель o3 демонстрирует следующие результаты:

Кодирование: пишет код на 22,8% быстрее, чем предыдущая модель o1, и даже превзошла главного учёного OpenAI в скоростном программировании.

Математика: на конкурсе AIME 2024 o3 почти достигла идеального результата, допустив всего одну ошибку.

GPQA Diamond: модель набрала 87,7% в сложнейшем бенчмарке, что выше, чем у любого человека-эксперта.

Сложные задачи: o3 справилась с 25,2% заданий, которые ранее ставили в тупик другие модели, показывающие результат всего в 2%.

Такие успехи показывают, что искусственный интеллект становится всё более гибким и интеллектуальным инструментом. Возможность объяснять свои решения открывает новые горизонты для применения ИИ в обучении, программировании, решении математических задач и даже в повседневной жизни.

Несмотря на впечатляющие результаты, OpenAI подчёркивает, что это лишь этап тестирования. Модель всё ещё обучается, и окончательные возможности o3 могут измениться. Тем не менее, данный шаг — значительное продвижение в разработке более продвинутых и понятных систем ИИ.