Donk станет самым молодым чемпионом среди лучших игроков CS

В мире профессионального Counter-Strike появляется всё больше молодых звёзд, и 2024 год может стать историческим благодаря игроку Donk. Уже сейчас стало известно, что на момент церемонии награждения его возраст составит всего 17 лет — это сделает его самым молодым обладателем звания топ-1 в истории Counter-Strike.

Для сравнения, другие про-игроки получали свои первые награды за топ-1 в более зрелом возрасте:

ZywOo — 19 лет,

s1mple — 21 год,

coldzera — 22 года,

GeT_RiGhT и olofmeister — 23 года.

Успех Donk — показатель нового поколения игроков, которые не только невероятно молоды, но и демонстрируют высочайший уровень игры на мировых чемпионатах.

Donk уже давно находится в центре внимания благодаря своей невероятной реакции, точности и умению читать игру. Его потенциал заставляет многих сравнивать его с лучшими игроками мира, а предстоящий топ-1 звания только закрепит его в истории как одного из самых перспективных и выдающихся молодых киберспортсменов.