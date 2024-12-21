Демоверсия Slitterhead уже вышла на PlayStation, Xbox и PC

На радость поклонникам жанра хоррор, Slitterhead, новая игра от Кэйитиро Тоямы, известного как создателя культовой серии Silent Hill, получила демоверсию. Теперь у геймеров есть возможность оценить проект на всех популярных платформах — PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Действие Slitterhead разворачивается в 1990-х годах в густонаселённом районе Коулун. Игрокам предстоит столкнуться с таинственными существами под названием «Слиттерхеды», которые нападают на людей. Игра сочетает в себе элементы хоррора, экшена и приключений, создавая уникальную атмосферу напряжённого выживания.

Slitterhead вышла 8 ноября 2024 года и уже успела получить смешанные отзывы. На Metacritic и OpenCritic игру оценивают как "среднюю", а лишь 28% критиков рекомендуют её к прохождению. Среди плюсов отмечаются инновационные механики, такие как возможность менять тела персонажей, а также яркие сражения с использованием крови. Однако многие критикуют проект за повторяющиеся миссии, скудное разнообразие врагов и поверхностный сюжет, который затягивается без должной интриги.

Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, игра имеет "Очень положительные" отзывы в Steam на основе 601 рецензии.