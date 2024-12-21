Характеристики новых RTX 50xx для ноутбуков оказались в открытом доступе перед анонсом

Характеристики новых мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50xx стали известны благодаря утечке от дистрибьюторов ASUS. Игровые ноутбуки с видеокартами нового поколения уже начали появляться в каталогах продукции в разных странах. Среди опубликованных данных появились и подробности о мощности будущих видеоускорителей.

Итак, что известно:

RTX 5050 Laptop — 8 ГБ GDDR7; RTX 5060 Laptop — 8 ГБ GDDR7; RTX 5070 Laptop — 8 ГБ GDDR7; RTX 5070 Ti Laptop — 12 ГБ GDDR7, 140 Вт; RTX 5080 Laptop — 16 ГБ GDDR7, 175 Вт; RTX 5090 Laptop — 16 ГБ GDDR7, 175 Вт.

Главной особенностью новых видеокарт станет использование памяти GDDR7, что позволит значительно увеличить скорость передачи данных и общую производительность. Также примечательно, что модели RTX 5080 и RTX 5090 имеют максимальный заявленный уровень энергопотребления в 175 Вт, что указывает на их мощность и возможности для работы с современными играми на максимальных настройках.

Официальное мероприятие, на котором NVIDIA представит новое поколение мобильных видеокарт, запланировано на 7 января 2025 года в рамках выставки CES 2025.