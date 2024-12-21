Тизер нового «Супермена» побил рекорды просмотров среди кинокомиксов DC.

Тизер-трейлер нового фильма о Супермене стал настоящей сенсацией, собрав рекордное количество просмотров за первые сутки. На официальном канале DC ролик набрал 22,6 миллиона просмотров, а общее число просмотров в Twitter на всех крупных площадках составило 34,6 миллиона.

Однако это только вершина айсберга. По словам Джеймса Ганна, главы студии DC и режиссера фильма, общая аудитория тизера за первые 24 часа превысила впечатляющие 250 миллионов просмотров на всех платформах. Такой успех делает тизер "Супермена" не только самым популярным роликом в истории фильмов DC, но и ставит его на пятое место среди всех кинокомиксов.

Для сравнения, лидерами в этой категории остаются:

"Дэдпул и Росомаха" (тизер) — 365 млн просмотров. "Человек-паук: Нет пути домой" (трейлер) — 355,5 млн. "Мстители: Финал" (тизер) — 289 млн. "Мстители: Финал" (трейлер) — 268 млн. "Супермен" (тизер) — 250 млн.

Джеймс Ганн также подчеркнул, что в тизере показаны лишь начальные моменты фильма, за исключением нескольких сцен из поздних эпизодов. "Мы старались не раскрывать ключевые моменты сюжета, чтобы сохранить интригу", — отметил режиссер.

Фанаты супергероики уже активно обсуждают предстоящую премьеру, строя теории о том, что именно ждет зрителей в новой экранизации. Если судить по первым реакциям, фильм обещает стать одной из самых ожидаемых картин в жанре кинокомиксов.