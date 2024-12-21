Игры с открытым миром признаны эффективным средством борьбы со стрессом.

Исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона и Университета Граца, выявило неожиданный терапевтический потенциал игр с открытым миром. Как оказалось, такие игры способны не только развлекать, но и помогать справляться со стрессом, улучшать эмоциональное состояние и даже помогать человеку осмыслить свою жизнь.

Основная причина заключается в свободе действий, которую предоставляют подобные проекты. Возможность исследовать виртуальные миры, выбирать собственный путь и наслаждаться красивыми пейзажами способствует снятию напряжения, улучшению настроения и общей релаксации. Ученые подчеркивают, что игры такого рода могут использоваться в качестве дополнения к традиционным методам психологической помощи.

Для тех, кто хочет попробовать "терапию" с помощью игр, предлагается обратить внимание на следующие тайтлы: