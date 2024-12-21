Исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона и Университета Граца, выявило неожиданный терапевтический потенциал игр с открытым миром. Как оказалось, такие игры способны не только развлекать, но и помогать справляться со стрессом, улучшать эмоциональное состояние и даже помогать человеку осмыслить свою жизнь.
Основная причина заключается в свободе действий, которую предоставляют подобные проекты. Возможность исследовать виртуальные миры, выбирать собственный путь и наслаждаться красивыми пейзажами способствует снятию напряжения, улучшению настроения и общей релаксации. Ученые подчеркивают, что игры такого рода могут использоваться в качестве дополнения к традиционным методам психологической помощи.
Для тех, кто хочет попробовать "терапию" с помощью игр, предлагается обратить внимание на следующие тайтлы:
Minecraft — игра, где вы можете строить мир своей мечты и наслаждаться его исследованием.
The Elder Scrolls V: Skyrim — легендарный ролевой проект, открывающий простор для приключений.
Assassin’s Creed: Valhalla — игра, погружающая в эпоху викингов.
Ghost of Tsushima — красочный боевик с открытым миром, вдохновленный феодальной Японией.
Red Dead Redemption 2 — эпопея о жизни на Диком Западе.
Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — культовое приключение, покорившее миллионы игроков.