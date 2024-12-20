DC обсуждает будущее Тёмного рыцаря: что ждёт Бэтмена Паттинсона?

Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона снова оказался в центре обсуждений. По данным инсайдера Джеффа Снайдера, глава DC Джеймс Ганн якобы открыт к идее сделать Паттинсона основным Тёмным рыцарем новой DC-вселенной, несмотря на ранние заявления о том, что такие планы остались в прошлом.

Как утверждается, сам Паттинсон также заинтересован в том, чтобы его версия героя стала ключевой для развития вселенной. Однако существует серьёзное препятствие в лице режиссёра Мэтта Ривза, создателя «Бэтмена» (2022). Ривз настаивает на сохранении своей отдельной линии, не связанной с общей сюжетной канвой DC.

Слухи особенно любопытны на фоне разработки нового фильма «Отважный и смелый» (анонсированный фильм про Бэтмена в новой киновселенной DC), который должен представить зрителям Бэт-семью, включая Робина. Логично предположить, что столь масштабные изменения в кинематографической вселенной вряд ли произойдут так быстро, учитывая, что у Ривза уже выстроена своя концепция франшизы. Напомним, что Джеймс Ганн вместе с Питером Сафраном планируют перезагрузку DC-вселенной, уделяя большое внимание консолидации персонажей.

Будет ли Роберт Паттинсон фигурировать в качестве центрального Тёмного рыцаря или его персонаж останется частью отдельного повествования — вопрос остаётся открытым. Однако фанаты могут быть уверены, что DC не собирается отказываться от Бэтмена как одного из своих главных символов.