Большой патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 привнес более 1800 исправлений

Студия GSC Game World выпустила крупное обновление для игры S.T.A.L.K.E.R. 2, размером внушительные 110 ГБ. В рамках патча разработчики внесли более 1800 изменений, улучшив многие аспекты игрового процесса и технической реализации.

Одним из ключевых нововведений стало улучшение системы симуляции жизни A-Life 2.0. Теперь NPC больше не появляются за спиной игрока, их частота встреч в Зоне возросла, а дистанция видимости и способности к навигации были заметно расширены. Также система симуляции получила расширенную зону охвата, что делает игровой процесс более погружающим.

Разработчики исправили множество проблем, связанных с искусственным интеллектом, анимацией в кат-сценах (включая улучшение лицевой мимики), интерактивными предметами, прогрессом заданий, балансом элементов игры и стабильностью работы в густонаселённых локациях. Также были устранены баги с озвучкой, вылеты и ошибки, связанные с экипировкой и поведением NPC. Особое внимание уделено производительности: теперь игра работает стабильнее даже в насыщенных деталями районах.

Игроки, уже протестировавшие патч, отмечают заметное улучшение игрового процесса. Тем не менее, студия продолжает активно работать над устранением оставшихся проблем и оптимизацией игры.