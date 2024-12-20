Раньше блокировка затрагивала лишь 30% трафика и была ограничена веб-версией

В последние дни множество пользователей мобильных операторов в России столкнулись с проблемами доступа к YouTube. Согласно сообщениям, опубликованным в социальных сетях, видео либо загружаются крайне медленно, либо вовсе не воспроизводятся. Если раньше подобные трудности наблюдались преимущественно в сетях фиксированной связи, то теперь они распространились и на мобильные сети.

По данным источников РБК, существует вероятность полной блокировки YouTube, включая мобильную версию сервиса. Как сообщается, раньше ограничения охватывали лишь 30% трафика и касались в основном десктопной версии платформы. Однако с декабря 2024 года блокировка начала ужесточаться, что затруднило доступ к видеосервису для всех категорий пользователей.

В ответ на происходящее представитель Google заявил, что проблемы с доступом к платформе никак не связаны с действиями компании.

Министр цифрового развития Максут Шадаев вчера сообщил, что почти половина трафика YouTube в России уже перешла на отечественные платформы. По его словам, в стране активно развивается несколько крупных проектов с пользовательским видеоконтентом, которые стремятся занять место YouTube. Однако пока эти сервисы не могут конкурировать с глобальным гигантом ни по масштабам аудитории, ни по качеству рекомендательных алгоритмов, ни по разнообразию контента.

Для многих пользователей YouTube остается незаменимым благодаря доступу к международным обучающим, образовательным и техническим материалам. Если блокировка действительно будет введена, это может серьезно ограничить доступ к подобному контенту для российских пользователей, оставив за рамками не только развлекательные видео, но и полезные образовательные ресурсы.