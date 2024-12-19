Анонс может состояться в январе на Xbox Direct

В игровом сообществе вновь вспыхнули слухи о ремейке легендарной RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion. По данным инсайдера eXtas1s, проект действительно находится в разработке и может быть официально представлен уже в январе на мероприятии Xbox Direct. Предполагаемая дата выхода — 2025 год.

Первая информация о проекте появилась еще в 2023 году, когда всплыли слухи о том, что студия Virtuos Games трудится над ремейком. Согласно новым данным, игра будет работать на движке Unreal Engine 5, что обещает современную графику и передовые технологии, способные подарить вторую жизнь классике. Если слухи подтвердятся, ремейк может стать достойным конкурентом фанатскому проекту Skyblivion — модификации, которая переносит мир Oblivion на движок Skyrim. Релиз Skyblivion также намечен на 2025 год, и игрокам будет интересно сравнить эти две интерпретации культовой игры.

Virtuos Games — студия, которая занимается портами или работает в качестве аутсорсера. К примеру, они работали над патчем 2.2 для Cyberpunk 2077. Использование Unreal Engine 5 открывает перспективы для воссоздания масштаба мира Сиродила, включая детализированные пейзажи, улучшенные модели персонажей и современные эффекты освещения.

Если анонс действительно состоится, фанатов ждёт захватывающее путешествие в мир, который остаётся любимым спустя более чем 15 лет после выхода оригинала. Мы будем следить за новостями и держать вас в курсе всех обновлений.



