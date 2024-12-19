The Elder Scrolls Online переходит на сезонный формат

Создатели The Elder Scrolls Online объявили о значительных изменениях в стратегии выпуска контента для своей популярной MMORPG. Теперь игра отказывается от ежегодных масштабных глав в пользу новой модели, ориентированной на сезоны. Такое решение, по словам разработчиков, позволит более равномерно распределять обновления в течение года, избегая чрезмерной нагрузки на команду.

Ранее структура развития TESO основывалась на выпуске одной крупной главы летом, которая добавляла новый контент. Однако такая модель требовала интенсивной работы над проектом в ограниченные сроки, что не всегда шло на пользу качеству контента. Новый подход позволяет авторам уделять больше внимания деталям и создавать более разнообразный и сбалансированный игровой процесс.

Для игроков это означает, что теперь они смогут получать свежие дополнения и мероприятия регулярно на протяжении всего года. Такой подход уже зарекомендовал себя в других популярных ММО, где регулярный поток контента способствует поддержанию интереса сообщества.