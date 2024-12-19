Недавно разработчики поделились первыми подробностями в интервью, приоткрыв завесу тайны над сюжетом, персонажами и игровыми механиками.

Действие игры разворачивается в оккупированном Париже в 1943 году. Четверо героев, среди которых Капитан Америка, Черная Пантера, Габриэль Джонс (боец Воющих Коммандо) и Нанали (вакандская шпионка), вынуждены объединиться для борьбы с общей угрозой — организацией Гидра. Игрокам предстоит управлять каждым из этих персонажей, используя их уникальные способности для выполнения миссий и достижения общей цели.

По словам разработчиков, игра получит фотореализм и проработанную детализацию, сопоставимую с уровнем кинематографа. Разработчики уверяют, что каждая сцена будет наполнена атмосферой Второй мировой войны, создавая у игроков ощущение полного погружения. Кроме того, геймеров ждут многочисленные сюжетные повороты и реалистичный подход к изображению событий, что выделяет игру на фоне других проектов.

Главой проекта выступает Эми Хеннинг, известная по работе над серией Uncharted. Сотрудничество Skydance New Media и Marvel Games также внушает доверие к качеству будущей игры. Впервые Marvel 1943: Rise of Hydra была анонсирована еще в 2022 году, и с тех пор поклонники с нетерпением ожидают релиза, запланированного на 2025 год.

Marvel 1943: Rise of Hydra станет одной из игр, где исторический контекст переплетается с супергеройскими историями.