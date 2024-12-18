OpenAI бросает вызов Google и другим поисковикам

Компания OpenAI сделала очередной шаг на пути к цифровой революции, представив новую функцию ChatGPT Search. Теперь все пользователи, авторизованные в мобильном приложении или на сайте, смогут бесплатно использовать поисковые возможности нейросети. Новый инструмент позиционируется как потенциальный конкурент поисковой системе Google, хотя функционирует немного иначе.

Особенность ChatGPT Search заключается в автоматическом определении необходимости выдачи ссылок по запросу. Если запрос пользователя требует доступа к актуальной информации из интернета, система предложит соответствующие результаты. При желании можно вручную активировать поиск с помощью специальной кнопки, после чего нейросеть выполнит полноценный выход в сеть.

OpenAI также позволит пользователям устанавливать ChatGPT Search в качестве поисковой системы по умолчанию для браузеров. Однако для российских пользователей доступ к новой функции осложняется необходимостью использования VPN из-за ограничений. ChatGPT Search пока не способен полностью заменить Google из-за сложностей в точности выдачи, однако его интеграция в экосистему OpenAI делает его важным шагом в развитии ИИ-технологий.