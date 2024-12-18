В Fortnite придут Скибиди-Туалеты

Epic Games готовит кроссовер с одним из самых вирусных интернет-мемов последних лет — Скибиди-Туалетами.

18 декабря 2024 года Fortnite пополнится новым кроссовер-контентом (или по крайней мере, информацией о нём). Разработчики намекнули на это в официальном аккаунте в X (ранее Twitter), опубликовав три загадочных эмодзи: вантуз, унитаз и камеру. Именно так фанаты узнали, что в игре появятся Скибиди-Туалеты.

Это событие стало одной из самых обсуждаемых тем в игровых сообществах. Многих пользователей охватили смешанные чувства: кто-то рад необычному контенту, а кто-то считает, что Fortnite уже окончательно превратился в аттракцион мемов. В любом случае популярность вирусного феномена Skibidi Toilet, созданного автором DaFuq!?Boom!, в последнее время достигла невероятных масштабов.

Хотя Epic Games пока не раскрывает подробности, фанаты уже строят теории. Предполагается, что игроки получат новые скины, тематические эмоции и, возможно, уникальные предметы для творчества в режиме Fortnite Creative.

Серия Skibidi Toilet появилась на YouTube и моментально стала хитом среди молодёжной аудитории. Абсурдная идея с поющими и танцующими унитазами, которые ведут войну с камераменами, привлекла миллионы зрителей. Простой, но яркий визуальный стиль, чудаковатый сюжет и запоминающийся музыкальный трек сделали Скибиди-Туалеты культовым мемом, который не только захватил соцсети, но и стал основой для бесчисленных фанатских пародий и ремиксов.

Epic Games активно сотрудничает с интернет-мемами и поп-культурой. В прошлом в Fortnite появлялись герои популярных фильмов, аниме и даже участники мировых музыкальных событий. Скибиди-Туалеты — это ещё один пример того, как студия поддерживает связь с интернет-трендами и создаёт контент, который активно обсуждается и генерирует вирусные реакции в соцсетях.

Уже совсем скоро игроки смогут увидеть, как вирусные Скибиди-Туалеты выглядят в Fortnite. Вопрос лишь в том, будут ли это полноценные скины, игровые предметы или отдельный ивент. В любом случае обновление обещает стать ярким финалом года и привлечь новую волну игроков в королевскую битву.