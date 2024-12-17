Утверждается, что Apple участвует в торговле краденными ресурсами и сокрытии преступлений

Корпорация Apple оказалась в центре громкого международного скандала, связанного с поставками критически важных для электроники минералов.

По данным агентства Reuters, власти Демократической Республики Конго подали уголовные иски против Apple. Компания обвиняется в использовании так называемых "грязных" 3T-минералов — олова, тантала и вольфрама. Эти ресурсы жизненно важны для производства электроники, но их добыча зачастую сопряжена с нарушениями прав человека.

По заявлению Конго, корпорация использует сложные цепочки поставок, чтобы скрыть незаконное происхождение материалов. Речь идёт о рудниках, которые контролируются криминальными группировками. Именно они, по словам истцов, обеспечивают приток этих минералов на мировой рынок. Рабочие на таких шахтах трудятся в условиях, которые больше напоминают рабство, чем легальную занятость.

Apple, как и ожидалось, отвергла все обвинения. В компании утверждают, что поставки ресурсов происходят только через проверенных партнёров, а система контроля включает регулярные аудиты и поддержку международных инициатив по отслеживанию происхождения сырья. Представители компании называют обвинения необоснованными и уверяют, что Apple выступает за прозрачность и этичное производство.

Однако юристы Конго настроены решительно. В их заявлении прозвучало, что меры Apple — это не более чем "фикция", прикрывающая настоящие проблемы в цепочке поставок.

Судебные разбирательства начнутся во Франции и Бельгии. Эти страны выбраны из-за присутствия ключевых посредников и центров логистики, где проходят международные поставки материалов. По мнению экспертов, если обвинения подтвердятся, это нанесёт серьёзный удар не только по репутации Apple, но и по всей индустрии, связанной с производством электроники. Вопрос об этичности поставок сырья давно является предметом споров и критики, поскольку подобные претензии уже звучали и в адрес других технологических гигантов.

Термин 3T-минералы (tin, tantalum, tungsten — олово, тантал, вольфрам) используется для обозначения ресурсов, критически важных для производства электроники. Они применяются в компонентах смартфонов, ноутбуков, игровых консолей и другой техники. Проблема заключается в том, что часть этих минералов добывается в странах с нестабильной политической ситуацией, таких как Демократическая Республика Конго, где шахты контролируются преступными группировками. Торговля "грязными" минералами спонсирует конфликты, финансирует вооружённые формирования и создаёт ужасные условия труда для шахтёров, среди которых нередко оказываются дети.

Крупные корпорации, включая Apple, Microsoft и Samsung, не раз подвергались критике со стороны правозащитников за использование таких материалов. В последние годы компании активно внедряют программы по "ответственным поставкам", но, как показывает нынешний скандал, вопросы остаются.

Эксперты считают, что текущий судебный процесс может стать поворотным моментом для индустрии. Если вина Apple будет доказана, корпорация рискует не только понести убытки, но и потерять доверие пользователей, которые все чаще обращают внимание на этичность производства продуктов.