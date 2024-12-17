Алексей Степанов снимает комедию «Скуф»

Алексей Степанов, режиссёр фильма «Осьминог», анонсировал свою новую комедийную ленту под названием «Скуф». Проект обещает стать ярким и трогательным кино о семье, социальных стереотипах и попытках человека изменить свою жизнь. Производством занимается кинокомпания SoFilm совместно с Papini Prod продюсера Гайка Асатряна, известного по популярной серии фильмов «Манюня».

В центре истории — мужчина по имени Аркадий, которого окружающие считают настоящим «скуфом» — обычным неудачником, погрязшим в бытовых привычках и личных разочарованиях. Его жизнь кардинально меняется, когда он узнаёт, что дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Чтобы заслужить прощение и провести дочь к алтарю, Аркадий решает полностью преобразиться — и внутри, и снаружи. Однако сломать чужие ожидания и изменить себя оказывается невероятно трудной задачей.

Режиссёр Алексей Степанов поделился своими ожиданиями от проекта:

«Мы видим в «Скуфе» огромный потенциал. Это фильм, где зрители смогут и посмеяться, и поплакать. Главная роль станет дебютом известного медийного персонажа, которого обожает интернет-аудитория. Сейчас мы держим имя актёра в секрете, но уверены — это будет громкий успех».

Продюсер Гайк Асатрян также отметил важность сотрудничества и сильную концепцию фильма:

«Идея родилась спонтанно, но я сразу понял, что это народный хит. Алексей Степанов — идеальный выбор для этого проекта. Он способен создавать как авторское, так и зрительское кино, которое трогает душу».

Завершение съёмок запланировано на конец 2025 года.