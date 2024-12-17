Borderlands 4 станет серьезнее, но без шуток не обойдётся

Borderlands 4 обещает стать более сбалансированной в плане юмора, чем её предшественница. Об этом сообщил Сэм Уинклер, нарративный директор игры, в своём посте на X (Twitter). Разработчики признают, что в Borderlands 3 количество "шуток ниже пояса" превысило все допустимые пределы, из-за чего часть аудитории осталась недовольной. В новой части Gearbox решили сделать акцент на качественном юморе, сохранив при этом фирменный стиль серии.

По словам Уинклера, в Borderlands 4 найдётся место и мемам, и лёгкой иронии, но всё это будет подаваться на фоне более серьёзного и глубокого сюжета. Такой подход направлен на то, чтобы угодить как давним фанатам серии, так и новым игрокам, которые ищут баланс между абсурдным юмором и продуманной историей. При этом Уинклер отметил:

"Если в мою смену кто-то добавит слово "скибиди", я буду плакать настоящими слезами".

Шутка подчеркивает желание команды Gearbox избежать излишней поп-культурной перегруженности и скатиться в неуместные интернет-референсы.

Разработчики называют Borderlands 4 "самым амбициозным проектом" студии на сегодняшний день. Команда сценаристов, по заверению Уинклера, состоит из талантливейших авторов с отличным чувством юмора. Фанаты могут ожидать привычного для серии абсурдного стиля, но в более отточенной и уместной форме.

Релиз Borderlands 4 намечен на 2025 год. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, что обеспечит фанатам максимальное качество графики и производительности. Во время The Game Awards 2024 был представлен полноценный трейлер игры. В игре будет текстовый перевод на русский язык, что, безусловно, порадует русскоговорящую аудиторию.

Серия Borderlands с момента выхода первой части в 2009 году завоевала любовь миллионов игроков благодаря уникальному сочетанию лутер-шутера, безумного юмора и запоминающихся персонажей. Остаётся надеяться, что Borderlands 4 сможет сохранить фирменное обаяние серии, предложив игрокам как увлекательную историю, так и качественный юмор, который не уходит в крайности.