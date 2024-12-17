Разработчики ориентируются на книги Сапковского

Команда CD Projekt RED официально заявила, что новая часть их популярной игровой франшизы «Ведьмак 4» не имеет ничего общего с сериалом от Netflix. Геймдиректор Себастьян Калемба подчеркнул, что студия использует различные медиа для привлечения новых игроков, но не опирается на адаптации других авторов. Вместо этого разработчики остаются верны литературному первоисточнику — книгам Анджея Сапковского.

Исполнительный продюсер игры Мальгожата Митрега добавила, что сюжет «Ведьмака 4» и предыдущих частей всегда был авторским творением CDPR. Разработчики уверены, что их интерпретация вселенной сохраняет аутентичность и удовлетворяет ожидания поклонников оригинальной истории.

Таким образом, фанатам не стоит ждать параллелей между игрой и сериалом. Студия продолжает развивать собственное видение мира Геральта из Ривии и готовится вновь погрузить игроков в атмосферу мрачного фэнтези. Напомним, что «Ведьмак 4» станет началом новой трилогии, о чём CD Projekt RED заявила ранее.

Несмотря на такие заявления, возможно стоит ожидать некоторые пасхалки на сериального Геральта, как это было в The Witcher 3. После выхода сериала разработчики добавили комплект доспехов из сериала в игру.