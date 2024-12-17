Atomic Heart недолго продавалась за 1999 рублей

Atomic Heart неожиданно появилась в российском Steam и кратковременно была доступна для покупки. Цена на шутер студии Mundfish составляла 1999 рублей, однако скоро продажи были прекращены – это заняло буквально несколько часов. Это затронуло не только Россию, но и другие страны, где он был недоступен, например, в Казахстане. Пока неясно, будет ли Steam отзывать копии игры у тех, кто уже купил.

Напомним, Atomic Heart изначально продавалась внутри российского сервиса VK Play, где стала эксклюзивом для геймеров из СНГ региона. Ситуация с Steam может быть ошибкой или сбоем, так как официальных комментариев по этому вопросу пока не поступало. В других странах Atomic Heart можно спокойно приобрести в магазине Valve. Сама игра появилась в продаже в феврале 2023 года и вызвала бурные обсуждения касательно доступности игры в Steam в различных регионах.

Между тем, 28 января поклонников Atomic Heart ждет выход третьего DLC. Дополнение станет очередной частью последовательного сюжетного расширения, добавив новые локации и противников.. Предыдущие DLC уже зарекомендовали себя,постепенно расширяя лор мира и игровые возможности.