Far Cry 7 — новая формула, новый вызов. Релиз отложен до 2026 года

Известный инсайдер Том Хендерсон раскрыл свежие детали о Far Cry 7, следующей части популярной серии шутеров от Ubisoft. Ожидается, что игра станет значительным шагом вперёд для франшизы, предложив совершенно новые механики и необычную концепцию. Однако поклонникам серии придётся запастись терпением — релиз проекта перенесли на 2026 год.

Разработчики решили отказаться от привычной формулы открытого мира и принести больше челленджа в игру:

Сюжетная линия: игроку предстоит спасти свою семью, которую захватила опасная секта. При этом на выполнение задачи отведено 24 часа реального времени — решение каждой задачи будет приближать или отдалять успех.

Новые механики: в игре появятся тактический спринт и скольжение, что значительно разнообразит передвижение по карте. Эти элементы обещают сделать геймплей более динамичным и тактическим.

Инвентарь и лут: разработчики переработают систему сбора предметов и тесно интегрируют её в сюжетную составляющую, чтобы игроки чувствовали важность каждого найденного ресурса.

Ubisoft уверены, что новый подход вдохнёт свежую жизнь в серию Far Cry, которая, несмотря на успех, часто подвергалась критике за повторяющуюся формулу.

Последняя часть серии — Far Cry 6 — вышла в 2021 году и предложила игрокам знакомую игру с элементами открытого мира, хаоса и харизматичного злодея. Однако некоторые фанаты отмечали усталость от старой структуры геймплея.

Слухи также предполагают, что разработка ведётся на Snowdrop Engine — движке, который использовался в Avatar: Frontiers of Pandora, что может означать значительный скачок в графике и детализации мира.

Far Cry 7, безусловно, вызывает интерес как у старых поклонников серии, так и у новых игроков. Остаётся лишь дождаться официального анонса от Ubisoft, чтобы оценить, насколько кардинально изменится популярная франшиза.