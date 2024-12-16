Что скрывается за поддельной GeForce RTX 4010

Известный техноблогер с канала Budget-Builds Official приобрёл необычную видеокарту с китайского рынка под громким названием GeForce RTX 4010. Стоимость «новинки» составила всего 101 доллар, однако за доставку пришлось дополнительно заплатить ещё 50 долларов. Карта была изготовлена компанией Shenzhen Bitland и прибыла в упаковке с логотипом PNY, хотя ни сайт NVIDIA, ни популярные утилиты вроде GPU-Z не подтвердили существования такой модели.

По данным GPU-Z, эта видеокарта имеет:

768 шейдерных ядер,

16 линий PCIe 3.0,

4 ГБ GDDR6-памяти с 64-битной шиной,

Пропускная способность памяти составляет 96 ГБ/с.

«RTX 4010» на самом деле является модифицированной версией RTX A400, профессиональной карты для рабочих станций. Единственное заметное отличие – разогнанный на 200 МГц графический чип.





Несмотря на очевидный фейк, карта всё же работает. Блогер смог запустить несколько нетребовательных игр, а результат оказался вполне играбельным. Речь идёт, конечно, только о соревновательных проектах с минимальными требованиями к железу. К примеру, в CS2 видеокарта выдает в среднем 138 FPS на средних настройках в 1080p. Однако стоит учитывать, что для тестов использовался далеко не топовый процессор – AMD Ryzen 3 3100.

Это далеко не первый случай появления на китайском рынке видеокарт с выдуманными названиями. Производители, как правило, модифицируют старые модели, меняя прошивку и внешний вид, после чего продают их под видом новейших решений. Такие «уникальные» карты часто привлекают покупателей низкой ценой, однако их реальная производительность далека от обещаний.

Покупка подобной «RTX 4010» выглядит скорее как эксперимент, чем разумное вложение. Тем не менее, видеокарта хоть и не является оригинальным продуктом, но показывает, как далеко готовы зайти производители из Китая в создании фейковых видеокарт.

На данный момент официальной GeForce RTX 4010 от NVIDIA не существует, и ближайшие видеокарты нового поколения ожидаются лишь в 2025 году.