Также композиция «No Gods, Only Monsters» из трейлера «Ведьмака 4» стала доступна на Spotify и YouTube.

CD Projekt RED порадовала фанатов сразу несколькими анонсами. Теперь все желающие могут оформить предзаказ на медальон в виде головы рыси — такого же, который был на шее Цири в первом трейлере грядущего "Ведьмака 4". Стоимость аксессуара составит €40, а его отправка запланирована на апрель 2025 года. Кроме того, стало известно, что CD Projekt RED официально зарегистрировала символ рыси, который был замечен на медальоне Цири в трейлере "Ведьмака 4".

Помимо медальона, стартовали предзаказы на коллекционную одежду, созданную в сотрудничестве CD Projekt RED и брендом Balatro. В рамках этой коллаборации доступны две вещи: футболка по цене €34 и худи за €78. Доставка мерча начнется в феврале 2025 года. Коллекция вдохновлена эстетикой Cyberpunk 2077 и, по заявлению разработчиков, будет выполнена в стиле уличной моды с элементами киберпанк-эстетики.

Но это ещё не всё. Композиция "No Gods, Only Monsters" из трейлера "Ведьмака 4" стала доступна для прослушивания на Spotify и YouTube. Музыку написал Пётр Адамчик, известный по работе над саундтреком для Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED продолжает разогревать интерес к своим проектам, предлагая фанатам не только цифровой, но и физический контент. Желающие могут быть уверены, что они получат эксклюзивный мерч одними из первых в 2025 году. Следите за новостями, чтобы не упустить возможность пополнить свою коллекцию уникальными вещами от культовой студии.