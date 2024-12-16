Омск принимает эстафету от Грозного

Омск официально удостоен звания "Культурная столица России 2026 года" по итогам всероссийского конкурса. Торжественная церемония объявления победителей состоялась в Москве, где были подведены итоги масштабного проекта, организованного для продвижения культурного наследия городов страны. Об этом сообщает ТАСС.

В финал конкурса вошли также такие города, как Зарайск и Коломна (агломерация), Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск и Томск. Интересно, что в номинации "Народное голосование", проходившей на платформе "Госуслуги", победу одержал город Владимир.

Конкурс "Культурная столица года" проводится с 2023 года и ежегодно позволяет одному из городов России продемонстрировать свои культурные богатства и традиции. Участие в проекте могут принимать административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 250 тысяч человек. Грозный, ранее названный Культурной столицей 2025 года, готовится передать эстафету Омску.

Эксперты отмечают, что подобные проекты способствуют не только развитию внутреннего туризма, но и укреплению локальной идентичности, что особенно важно для сохранения культурного разнообразия страны.



