Молодость и мастерство: 17-летний donk — MVP и чемпион мейджора по CS2

Российская команда Team Spirit завоевала титул чемпионов Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2, обыграв европейский состав FaZe Clan со счетом 2:1. Финальная встреча подарила зрителям массу эмоций и запомнилась драматичным противостоянием на трех картах.

На старте гранд-финала Spirit взяла верх на пике соперника — карте Nuke — со счетом 13:8. Однако FaZe вернула интригу, победив на Ancient (13:6). Все решилось на Dust 2, где российский коллектив вырвал победу со счетом 13:11. Этот триумф принес Team Spirit $500 тысяч призовых, в то время как FaZe Clan получили $170 тысяч за второе место.

Отдельного упоминания заслуживает Данил "donk" Крышковец, который стал самым молодым чемпионом мейджора по CS2 в истории. Ему всего 17 лет. Прежний рекорд принадлежал Маркусу "Kjaerbye" Кьярбю, который победил на ELEAGUE Major 2017 в возрасте 18 лет. Более того, donk получил звание MVP турнира, обновив еще один рекорд, который ранее также принадлежал игроку Kjaerbye.

Тренер команды Сергей "hally" Шаваев отметил невероятный прогресс коллектива за год: «В декабре прошлого года мы сделали замену — к нам присоединился Дмитрий "sh1ro" Соколов. Тогда наша цель была простой — стабильно доходить до плей-офф. Но сейчас у нас уже три крупных трофея за этот год. Это потрясающее достижение, и я уверен, что наша команда будет становиться только сильнее».

Perfect World Shanghai Major 2024 прошел с 5 по 15 декабря в Китае. В турнире приняли участие 16 лучших команд мира, которые боролись за призовой фонд в $1,25 миллиона. Shanghai Major стал заключительным крупным турниром по CS2 в 2024 году и одним из самых ярких событий сезона.

Победа на мейджоре закрепила Team Spirit в статусе одного из ведущих коллективов мира по CS2. Все внимание теперь сосредоточено на том, как Team Spirit продолжит свое восхождение в 2025 году.