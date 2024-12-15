Аудитория Elden Ring растёт быстрее Dark Souls: 28,6 млн копий за 2 года

Компания FromSoftware отчиталась о новых успехах Elden Ring. По состоянию на конец сентября 2024 года общий тираж игры превысил 28,6 млн копий, тогда как в июне показатель составлял 25 млн. Для сравнения, вся трилогия Dark Souls за всё время существования разошлась тиражом 35,18 млн экземпляров.

Почему Elden Ring оказался успешнее любой игры из трилогии Dark Souls? Во-первых, открытый мир с элементами исследования сделал игру более доступной для широкой аудитории. Свобода выбора пути и возможность вернуться к сложным боссам позже снижают порог вхождения для новых игроков. Во-вторых, массовая маркетинговая кампания и сотрудничество с Джорджем Р. Р. Мартином привлекли к проекту дополнительное внимание. Наконец, Elden Ring получила признание критиков и престижные награды, включая звание «Игра года» на The Game Awards 2022, что значительно повысило её статус и интерес к проекту.

Помимо впечатляющих продаж, Elden Ring продолжает радовать фанатов новым контентом. Недавно вышло сюжетное дополнение под названием Shadow of the Erdtree, которое добавляет новую локацию, боссов и расширяет историю мира. Игроков ждут эпические сражения и больше возможностей для исследования таинственного мира.

А на церемонии The Game Awards 2024 был представлен совершенно новый проект — Elden Ring: Nightreign. Это отдельная мультиплеерная игра во вселенной Elden Ring. Уже известно, что проект будет сосредоточен на кооперативных сражениях. Игра получила собственную страницу в Steam, где её уже можно добавить в список желаемого.

FromSoftware явно не собирается останавливаться. С постоянным ростом популярности Elden Ring и запуском новых проектов, студия укрепляет свои позиции в жанре Action-RPG. Поклонники ожидают дальнейших обновлений и нового контента от студии. Учитывая стремительный рост тиража и популярность, можно ожидать, что Elden Ring вскоре обгонит всю трилогию Dark Souls по продажам.