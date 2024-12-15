Гибрид PS5 и ноутбука: новый проект от Notebook Review Studio

Китайская моддерская команда Notebook Review Studio представила уникальную модификацию PlayStation 5, превратив её в нечто, напоминающее толстый ноутбук. Проект получил название BBook AI Original Edition и сохранил все базовые характеристики консоли, но обзавёлся встроенным IPS-дисплеем.

Характеристики BBook AI Original Edition:

Экран: 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 4K, яркостью 400 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Конструкция: корпус напечатан на 3D-принтере, при этом все оригинальные компоненты PS5 сохранены.

Звук: уровень шума устройства достигает 71,3 дБ — заметно громче, чем у стандартной PS5.



Несмотря на портативный вид, назвать устройство полностью автономным нельзя. Для работы «ноутбука» необходим внешний блок питания, поскольку встроенной батареи не предусмотрено. Это объясняется стремлением уменьшить общий вес и трудностью вместить батарею внутрь и без того толстого корпуса.

BBook AI Original Edition — это скорее шоукейс инженерных возможностей, чем массовый продукт. Устройство нельзя купить в магазинах, и оно остаётся нишевым решением для тех, кто ищет нечто уникальное и нестандартное.

В то время как большинству игроков подойдёт стандартная PS5, ценители необычных модификаций и кастомных решений наверняка оценят этот смелый эксперимент.







