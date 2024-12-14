Новый проект от создателей DOGS и Notcoin.

Проект PAWS за рекордные сроки собрал армию из более чем 50 миллионов пользователей, став одним из главных трендов Telegram. Бот стремительно занял лидирующие позиции, по сравнению с другими аналогичными проектами.

PAWS — это Telegram-бот, который вознаграждает пользователей за активность и участие в экосистеме. Проект предлагает пользователям зарабатывать баллы за:

Возраст аккаунта. Чем дольше ваш аккаунт существует, тем больше бонусов начисляет бот.

Активность в других проектах. Пользователи DOGS и Notcoin получают бонусные баллы за активность в этих проектах.

Приглашения друзей. Привлечение новых пользователей также приносит дополнительные баллы.

Бот отличается простотой подключения и отсутствием сложных требований к пользователям. Для старта достаточно подключить PAWS к своему Telegram-аккаунту, а вся активность обрабатывается автоматически.

Другой проект от этих же создателей – DOGS, так же стремительно набрал аудиторию и не стал тянуть с листингов, быстро и щедро вознаградив участников. На старте монета имела стоимость 0.0017$. Возможно, примерно такую стоимость стоит ожидать и при листинге PAWS. На данный момент сообщество ожидает листинг в январе, так что у многих людей есть еще шанс поучаствовать.