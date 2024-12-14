Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
RTX 50 и Radeon RX 8000 могут получить поддержку нового HDMI и DisplayPort 2.1
HDMI Forum анонсировало новый стандарт для CES 2025

В 2025 году нас ждут изменения в области видеокарт и технологий передачи видео. Ожидается, что будущие модели NVIDIA RTX 50 и AMD Radeon RX 8000 будут поддерживать новый стандарт HDMI и обновлённый DisplayPort 2.1. Такая информация появилась после анонса от HDMI Forum, которое пообещало представить новый стандарт на выставке CES 2025.

По словам представителей HDMI Forum, грядущий стандарт предложит ещё большую пропускную способность и возможность работы с более высокими разрешениями и частотой обновления кадров. Пока остаётся неясным, будет ли это доработка существующего стандарта HDMI 2.1 или появление совершенно новой версии HDMI 2.2. Но факт остаётся фактом — индустрия движется к поддержке 8K с высокими частотами обновления.

Что касается DisplayPort 2.1, он уже обеспечивает впечатляющую пропускную способность в 80 Гбит/с. NVIDIA RTX 50, по слухам, полностью реализует поддержку этого стандарта, что даст возможность видеокартам работать с максимальной эффективностью при передаче видео высокой чёткости. Для сравнения, текущие видеокарты AMD Radeon RX 8000 ограничены UHBR10 (40 Гбит/с), но их профессиональные модели Radeon PRO уже поддерживают UHBR13.5 (54 Гбит/с). Интересно, что Intel в своих графических решениях Arc Battlemage также предоставляет поддержку UHBR13.5, что говорит о готовности всех крупных производителей видеокарт к новым стандартам.

Больше деталей о новых возможностях RTX 50 и Radeon RX 8000, а также о грядущем HDMI-стандарте можно ожидать на CES 2025. Предполагается, что AMD и NVIDIA презентуют свои флагманские видеокарты, которые зададут новые стандарты для игровой индустрии и профессионального видеомонтажа.

#amd #nvidia #radeon #rtx #rtx 5000 #hdmi #rx 8000 #display port #display port 2.1
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
11
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
12
Астронавты очередной раз не смогли вернуться с МКС домой, отстыковка Cargo Dragon не состоялась
6
В России началось производство более дешевого и не менее эффективного аналога Bayraktar
+
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
7
Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi, получивших HyperOS 2.0, и график развёртывания
+
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
45
Brabus представил три обновленных модели Mercedes-AMG: купе GT, седан C 63 и кроссовер GLC 63
1
Российская армия внедрила уникальные «светофоры» для борьбы с дронами
+
Затраты на производство чипов TSMC в США могут быть на 30% выше
+
Математик из Южной Кореи нашёл решение сложной теоремы узких дверей и широких диванов
1
Автомат Калашникова признали на Западе величайшим оружием всех времен
+
Vivo анонсирует новый суббренд Jovi: три устройства замечены в базе GSMA
+
NVIDIA RTX 5090 будет на 70% быстрее видеокарты предыдущего поколения
8
Российские морпехи взяли под контроль стратегические укрепрайоны ВСУ в Курской области
5
Исследование показало , что лишь 1% владельцев электромобилей захотели вернуться к моделям с ДВС
+
Новобранцы осваивают Т-80 на Дальнем Востоке - танки готовят к суровым условиям
+
Известный инсайдер подтвердил вертикальное расположение камер в iPhone 17 Air
+
В Москве построят новый станкостроительный завод стоимостью почти 12 млрд рублей
2
Китайский бизнесмен показал сотни графических чипов NVIDIA H200, купленных в обход санкций США
+

Популярные статьи

Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
6
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
119
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
16
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
16
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
13
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
15
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
10
Новый электрический Dodge Charger - мощь давних традиций в новой оболочке
1
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
31

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
03:30
Для кого эту портянку автор копировал? Чем хотел удивить? Или тупо копеечку заработать на фоне войны братских народов? Фу–фу–фу тебе
Литва усиливает военную поддержку Украины, поставляя военное оборудование и боеприпасы
Yвесёделерчuk
03:28
Data centers спасательная волшебная палочка в шоколадке. Эта удивительная Michelle Johnston Holthaus.
Intel осознаёт, что уступила AMD, но обещает наверстать упущенное в следующем году
Yвесёделерчuk
03:25
пользователь с этим планшетом tabman
Ulefone представила новый стильный планшет начальной ценовой категории Tab W10
Mixa8827
03:23
Чем вайбер то помешал? Такое впечатление, что специально людей злят...
Роскомнадзор заблокировал в России популярный мессенджер Viber
NewLander
03:13
Это же гениально: сравнивать ломаную плойку со стоковым сычом и ругать последний за цены! Не говоря о том, что они для разного: дома возле компа меня за Свитч разве что под угрозой расстрела усадить м...
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
Антон Тутынин
03:12
Вся самая дичь идет через Телегу, а они "оперативно" накрыли Вайбер!!! Я охренел...
Роскомнадзор заблокировал в России популярный мессенджер Viber
Антон Тутынин
03:08
Минимум 60kk только предзаказов?? Поверю!!!
Глава Take-Two Штраус Зельник дал новое интервью и заявил, что «GTA 6 определённо стоит ждать»
Антон Тутынин
03:03
Если Геральта сделают гг, то Фсë, потеряют игру, ибо больше трëх, по-настоящему успешных, частей про одного и того же персонажа никто не выпускал, ЕМНИП... Даже Bungie со своим Чифом🤣🤣🤣
CD Projekt RED подтвердила, что Геральт появится в Ведьмаке 4
Антон Тутынин
02:53
Сам не похвалишь – никто не похвалит... Не мог и не буду уничичижать возможности новой тачанки, но Нона в своë время себя никак не показала, ибо она есть просто пушка, так и Лотос не сможет стать гауб...
Самоходка 2С42 "Лотос" начнёт службу в российских войсках в самое ближайшее время
Alagar81
02:47
Щас бы ещё на это заморачиваться, сразу берёшь с запасом комплект и кайфуешь. Сейчас 32-64, в будущем видно будет. Точно не те деньги чтоб париться.
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем