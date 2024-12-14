HDMI Forum анонсировало новый стандарт для CES 2025

В 2025 году нас ждут изменения в области видеокарт и технологий передачи видео. Ожидается, что будущие модели NVIDIA RTX 50 и AMD Radeon RX 8000 будут поддерживать новый стандарт HDMI и обновлённый DisplayPort 2.1. Такая информация появилась после анонса от HDMI Forum, которое пообещало представить новый стандарт на выставке CES 2025.

По словам представителей HDMI Forum, грядущий стандарт предложит ещё большую пропускную способность и возможность работы с более высокими разрешениями и частотой обновления кадров. Пока остаётся неясным, будет ли это доработка существующего стандарта HDMI 2.1 или появление совершенно новой версии HDMI 2.2. Но факт остаётся фактом — индустрия движется к поддержке 8K с высокими частотами обновления.

Что касается DisplayPort 2.1, он уже обеспечивает впечатляющую пропускную способность в 80 Гбит/с. NVIDIA RTX 50, по слухам, полностью реализует поддержку этого стандарта, что даст возможность видеокартам работать с максимальной эффективностью при передаче видео высокой чёткости. Для сравнения, текущие видеокарты AMD Radeon RX 8000 ограничены UHBR10 (40 Гбит/с), но их профессиональные модели Radeon PRO уже поддерживают UHBR13.5 (54 Гбит/с). Интересно, что Intel в своих графических решениях Arc Battlemage также предоставляет поддержку UHBR13.5, что говорит о готовности всех крупных производителей видеокарт к новым стандартам.

Больше деталей о новых возможностях RTX 50 и Radeon RX 8000, а также о грядущем HDMI-стандарте можно ожидать на CES 2025. Предполагается, что AMD и NVIDIA презентуют свои флагманские видеокарты, которые зададут новые стандарты для игровой индустрии и профессионального видеомонтажа.